La cotización del dólar oficial al cierre de los mercados este jueves, 7 de mayo de 2026 alcanzó los $ 1.370, cifra que demuestra una variabilidad de -4,21% en comparación a la sesión de apertura. Hoy, la cotización del dólar oficial muestra una tendencia positiva, con un dato de 1 en valores positivos. Esto indica un incremento en su valor en comparación con los días anteriores, lo que sugiere un mayor interés en la moneda y posibles anticipaciones de cambios económicos. A medida que avancen los días, será fundamental observar si esta tendencia se mantiene o si surgen factores que puedan revertirla. La volatilidad económica de la última semana del dólar oficial, con un 58.12%, es significativamente mayor que la volatilidad anual del 32.59%, lo que indica que su comportamiento es inestable y presenta muchas variaciones. Durante los últimos 12 meses, el dólar oficial ha alcanzado un máximo de $ 1.495, mientras que su nivel más bajo ha sido $ 1.330. Conocido también como "dólar bolsa", el dólar MEP es un tipo de cambio al que cualquier persona o empresas pueden acceder por medio de la compra de un título público en pesos o dólares. Se trata de una operación online y sencilla que, una vez transcurrido el período de parking (un día hábil), los ahorristas podrán vender el bono a su equivalente en moneda extranjera. El pasado lunes 14 de abril, el Banco Central terminó con las restricciones cambiarias para individuos y puso fin al límite de 200 dólares al mes para ingresar al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC). Junto con la eliminación del tope, la entidad también comunicó que se suprimirán otros requisitos que hasta ahora limitaban la compra de monedas extranjeras. El nuevo esquema para acceder a la compra de dólares a precio oficial es el siguiente: