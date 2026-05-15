Este viernes, 15 de mayo de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con el Dinero suele reflejar autoestima, poder personal y recursos para lograr metas. Abundancia indica seguridad y ambición; escasez sugiere temor a pérdidas o sensación de insuficiencia. El contexto cambia el sentido: recibir Dinero apunta a reconocimiento u oportunidades, perderlo a ansiedad por control. Si genera culpa o inquietud, puede alertar sobre decisiones de valor o límites éticos. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.