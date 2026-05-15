Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes, 15 de mayo de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la matutina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con la cárcel suele simbolizar sensación de encierro o limitación, reflejando que te sientes atrapado por responsabilidades, normas o miedos. También puede ser un llamado a la introspección y al cambio: reconocer culpas, sanar y buscar salidas prácticas para recuperar tu libertad personal. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.