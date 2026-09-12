Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 12 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la primera dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 2174 - Gente Negra

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 12 de septiembre

1° 2174 11° 1490 2° 7841 12° 1723 3° 0497 13° 7466 4° 8177 14° 7641 5° 9600 15° 7817 6° 5331 16° 9432 7° 8797 17° 5544 8° 5638 18° 9020 9° 7559 19° 9087 10° 3357 20° 4908

¿Qué significa soñar con Gente Negra?

Soñar con La Gente Negra puede reflejar tu relación con la diversidad y con lo desconocido, invitándote a revisar creencias y actitudes.

Su significado depende del contexto y de tus emociones: puede aludir a resiliencia, cambio, pertenencia o a una llamada a mayor empatía.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.