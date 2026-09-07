Este lunes, 7 de septiembre de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 8375 - El Payaso

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 7 de septiembre

1° 8375 11° 1179 2° 5011 12° 7324 3° 0617 13° 1963 4° 3700 14° 6785 5° 3353 15° 0409 6° 2282 16° 9283 7° 0011 17° 3853 8° 3322 18° 2268 9° 1233 19° 5675 10° 3828 20° 2253

¿Qué significa soñar con El Payaso?

Soñar con El Payaso sugiere que ocultas emociones tras una máscara: deseas ligereza y juego, pero evitas miedos o inseguridades.

También puede advertir de apariencias engañosas a tu alrededor o invitarte a reír más sin perder límites ni criterio.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.