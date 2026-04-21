Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 20 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la vespertina dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con El Cazador puede simbolizar la búsqueda de objetivos y la determinación para alcanzarlos. Este sueño a menudo refleja la necesidad de enfrentar desafíos y superar obstáculos en la vida. Además, El Cazador puede representar instintos primarios y la conexión con la naturaleza. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre la propia intuición y la capacidad de adaptarse a diferentes situaciones. Se trata de una herramienta para las personas que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.