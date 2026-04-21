Durante este lunes, 20 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con un caballo puede simbolizar la libertad y la fuerza. Este animal representa la energía vital y la capacidad de avanzar en la vida, sugiriendo que el soñador está en un camino de crecimiento personal y superación. Además, el caballo en los sueños puede reflejar la pasión y el deseo. Si el soñador se siente conectado con el caballo, puede indicar que está en sintonía con sus instintos y emociones, lo que le permite tomar decisiones más auténticas y valientes. La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.