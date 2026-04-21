La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 20 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la matutina, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con El Papa puede simbolizar una búsqueda de guía espiritual o una necesidad de conexión con lo divino. Este sueño a menudo refleja la necesidad de encontrar respuestas a preguntas profundas sobre la vida y la fe. Además, El Papa en un sueño puede representar autoridad, moralidad y la búsqueda de un propósito más elevado. Puede ser un llamado a reflexionar sobre los valores y principios que rigen nuestras decisiones diarias. Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea. Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.