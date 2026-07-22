Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 21 de julio de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 9571 - Excremento

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este martes 21 de julio

1° 9571 11° 6711 2° 6345 12° 5891 3° 5460 13° 7650 4° 2859 14° 1719 5° 9585 15° 8178 6° 5044 16° 5665 7° 3591 17° 5824 8° 7154 18° 6973 9° 0310 19° 7416 10° 2330 20° 0060

¿Qué significa soñar con Excremento?

Soñar con excremento suele relacionarse con dinero, abundancia y la transformación de algo “impuro” en recurso o aprendizaje. También habla de soltar cargas y desbloquear energía.

Si genera asco, refleja vergüenza, culpa o necesidad de limpieza emocional. Si lo limpias o desechas, indica desapego, cierre y alivio.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.