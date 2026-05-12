Durante este martes, 12 de mayo de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con la cama alude a deseo de descanso, intimidad y seguridad; tu mente pide pausa y contención emocional. Cama ordenada sugiere paz y estabilidad; deshecha o ajena indica inquietud, tensiones afectivas o necesidad de cambios. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.