La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 22 de junio de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son:

A la cabeza: 5319 - Pescado

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio

1° 5319 11° 6182 2° 8502 12° 6222 3° 4488 13° 7280 4° 9288 14° 9265 5° 0674 15° 4712 6° 8354 16° 4464 7° 1067 17° 6013 8° 1451 18° 8995 9° 4935 19° 3721 10° 4486 20° 8128

¿Qué significa soñar con Pescado?

Soñar con el pescado suele asociarse con prosperidad, intuición y oportunidades que emergen; algo valioso está por revelarse.

Si aparece vivo y en agua clara augura avances; si está muerto o en agua turbia advierte bloqueos, pérdidas o emociones reprimidas.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.