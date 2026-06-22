Este lunes, 22 de junio de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la la Previa, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son:

A la cabeza: 9495 - Anteojos

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes 22 de junio

1° 9495 11° 4421 2° 3649 12° 2820 3° 6984 13° 2902 4° 2690 14° 0715 5° 0321 15° 8000 6° 0833 16° 3064 7° 4280 17° 7910 8° 2144 18° 7590 9° 1001 19° 6519 10° 6077 20° 7207

¿Qué significa soñar con Anteojos?

Soñar con anteojos señala necesidad de claridad y ajuste de perspectiva; ver la verdad más allá de las apariencias. Ponértelos sugiere enfoque y comprensión renovada.

Anteojos rotos o sucios indican confusión y juicios nublados; perderlos refleja inseguridad o desorientación. Ver anteojos ajenos alude a depender de la visión de otros.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.