La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 13 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la primera, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Primera son: Soñar con el gato puede simbolizar la independencia y la intuición. Este animal es conocido por su naturaleza libre y su capacidad para moverse con sigilo, lo que puede reflejar aspectos de nuestra propia vida. Además, el gato en los sueños puede representar la curiosidad y la adaptabilidad. Puede ser un recordatorio de que debemos explorar nuevas oportunidades y confiar en nuestros instintos para navegar por situaciones desconocidas. La autoexclusión al juego es una herramienta para aquellos que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.