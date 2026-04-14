Este lunes, 13 de abril de 2026 se conocieron los resultados de la Quiniela de Entre Ríos correspondientes al sorteo de la matutina, con el extracto oficial que determinó los números ganadores de la jornada. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con flores a menudo simboliza la belleza, la renovación y el crecimiento personal. Estas visiones pueden reflejar sentimientos de felicidad y amor, así como la llegada de nuevas oportunidades en la vida. Además, las flores en los sueños pueden representar la fragilidad de las emociones y la necesidad de cuidar las relaciones. Dependiendo del tipo de flor, el sueño puede tener diferentes significados, desde la alegría hasta la tristeza. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.