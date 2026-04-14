Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este lunes, 13 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con La Virgen puede simbolizar protección y guía espiritual. Este tipo de sueño a menudo refleja la búsqueda de consuelo y apoyo en momentos de dificultad. Además, puede representar la pureza y la fe, sugiriendo que el soñador está en un camino de reflexión y crecimiento personal. La Virgen en los sueños puede ser un llamado a fortalecer la conexión con lo divino. Se trata de una herramienta para los jugadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.