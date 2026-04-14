La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 13 de abril de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la vespertina, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Vespertina son: Soñar con un perro puede simbolizar la lealtad y la amistad. Este sueño a menudo refleja la relación que tienes con tus amigos o seres queridos, así como tu deseo de conexión y apoyo emocional. Además, el perro en los sueños puede representar instintos de protección y seguridad. Puede ser una señal de que necesitas confiar en tu intuición o que alguien cercano a ti está dispuesto a protegerte en momentos de necesidad. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.