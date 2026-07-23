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Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.
Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:
- A la cabeza: 8834 - La Cabeza
Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio
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|0089
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|5457
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|6464
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|1818
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|8682
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|2848
¿Qué significa soñar con La Cabeza?
Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.
Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.
¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?
El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.
Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.