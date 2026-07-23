Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 8834 - La Cabeza

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio

1° 8834 11° 0089 2° 9655 12° 6155 3° 5457 13° 3998 4° 8822 14° 6464 5° 6777 15° 1818 6° 1368 16° 1641 7° 0960 17° 5997 8° 6166 18° 7740 9° 4088 19° 1502 10° 8682 20° 2848

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.

Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.

¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.