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Durante este miércoles, 22 de julio de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

  • A la cabeza: 8834 - La Cabeza

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Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este miércoles 22 de julio

 8834 11° 0089 
 2°9655 12° 6155
 3°5457 13° 3998 
 4°8822 14° 6464 
 5°6777 15° 1818 
 6°1368 16° 1641 
 7°0960 17° 5997 
 8°6166 18° 7740 
 9°408819° 1502 
 10°8682 20° 2848 

¿Qué significa soñar con La Cabeza?

Soñar con la cabeza simboliza la mente, las ideas y la identidad; señala necesidad de claridad, ordenar pensamientos y tomar decisiones con lógica e intuición.

Una cabeza pesada, herida o desproporcionada sugiere estrés o ego; una cabeza despejada y serena indica enfoque, autoconocimiento y liderazgo.

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¿Cómo iniciar el trámite de autoexclusión al juego?

El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal.

Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.

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