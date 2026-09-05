La Quiniela de Entre Ríos realizó este viernes, 4 de septiembre de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la nocturna, con el listado completo de números premiados.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4499 - Hermano

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este viernes 4 de septiembre

1° 4499 11° 8465 2° 7369 12° 2088 3° 7512 13° 6057 4° 2628 14° 6341 5° 8026 15° 7388 6° 4272 16° 1630 7° 3554 17° 3593 8° 1375 18° 2236 9° 7568 19° 5995 10° 7741 20° 9543

¿Qué significa soñar con Hermano?

Soñar con el Hermano refleja lazos familiares, apoyo y lealtad, o deseo de cercanía. También puede representar un rasgo propio: protección, consejo o rivalidad.

Si el sueño es armonioso, sugiere confianza y respaldo. Si hay tensión, apunta a conflictos no resueltos, celos o necesidad de poner límites.

¿Qué es la autoexclusión al juego?

La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas.

Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.