La Quiniela de Entre Ríos realizó este lunes, 18 de mayo de 2026 un nuevo sorteo y ya están disponibles los resultados oficiales del sorteo de la la Previa, con el listado completo de números premiados. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con El Payaso simboliza la máscara: aparentar alegría mientras se ocultan emociones o verdades. Invita a revisar qué papel estás actuando ante los demás. Si El Payaso causa miedo, apunta a ansiedad social o temor al ridículo; si es amable, sugiere recuperar el juego y el humor para resolver problemas. La autoexclusión al juego es una herramienta para los apostadores que reconocen su problema con el juego y desean limitar su acceso a salas físicas y plataformas online de apuestas. Se trata de un trámite irrevocable por un año, que impide el ingreso a casinos y otras salas, como una forma concreta de prevención y cuidado. El trámite puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.