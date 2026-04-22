Durante este martes, 21 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son: Soñar con la Gente Negra puede simbolizar la conexión con aspectos de la cultura afrodescendiente, representando la riqueza de tradiciones y la fortaleza de la comunidad. Este tipo de sueño puede invitar a la reflexión sobre la identidad y la diversidad en la vida del soñador. Además, puede reflejar sentimientos de admiración o respeto hacia personas de esta cultura, o incluso la necesidad de explorar y comprender mejor las experiencias y luchas que han enfrentado. En algunos casos, puede ser un llamado a la inclusión y la empatía hacia los demás. El trámite de autoexclusión puede hacerse de forma presencial en las salas de juego o en el Departamento Juego Responsable, completando un formulario personal. Asimismo puede gestionarse online por mail o WhatsApp, con envío de fotos, un video y firma digital. Para más información, está disponible la línea 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.