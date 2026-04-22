Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este martes, 21 de abril de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la la Previa dejó definidos los premios principales del día. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de La Previa son: Soñar con La Misa puede simbolizar una búsqueda de paz interior y conexión espiritual. Este sueño a menudo refleja la necesidad de reconciliación y perdón en la vida del soñador. Además, puede indicar un deseo de pertenencia a una comunidad o la necesidad de fortalecer la fe. La Misa en el sueño puede ser un llamado a la reflexión sobre valores y creencias personales. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.