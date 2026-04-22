Durante este martes, 21 de abril de 2026 se llevó a cabo el sorteo de la Quiniela de Entre Ríos. Los resultados ya fueron publicados y definen el orden final de los números ganadores. Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Matutina son: Soñar con un cuchillo puede simbolizar la necesidad de tomar decisiones difíciles o de cortar con situaciones que ya no son beneficiosas. Este sueño a menudo refleja conflictos internos o la lucha por la verdad en una situación particular. Además, el cuchillo puede representar la agresividad o la defensa personal. Si en el sueño se utiliza el cuchillo de manera violenta, puede indicar sentimientos reprimidos que necesitan ser expresados o la necesidad de protegerse de amenazas externas. El proceso de autoexclusión se puede realizar en persona en los locales de juego o en el Departamento de Juego Responsable, llenando un formulario personal. Asimismo, se puede llevar a cabo de manera virtual a través de correo electrónico o WhatsApp, enviando imágenes, un video y una firma digital.