Los resultados oficiales de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado, 5 de septiembre de 2026 ya están confirmados. El sorteo de la nocturna dejó definidos los premios principales del día.

Según la información compartida por la lotería oficial, los resultados de la Nocturna son:

A la cabeza: 4761 - Escopeta

Todos los resultados de la Quiniela de Entre Ríos de este sábado 5 de septiembre

1° 4761 11° 5663 2° 0690 12° 6165 3° 2411 13° 3298 4° 0422 14° 2736 5° 5641 15° 7018 6° 6116 16° 9901 7° 9768 17° 4391 8° 9297 18° 7520 9° 9081 19° 7426 10° 4783 20° 1972

¿Qué significa soñar con Escopeta?

Soñar con la Escopeta simboliza poder, protección y límites; revela tensión o necesidad de actuar con firmeza.

También advierte de impulsos y conflictos: según el contexto (usarla, que te apunten, descargada), sugiere prudencia y canalizar la energía.

¿Qué es la autoexclusión del juego?

Es un recurso para aquellos que admiten su dificultad con el juego y quieren restringir su acceso a establecimientos físicos y sitios de apuestas en línea.

Es un proceso definitivo por un año, que prohíbe la entrada a casinos y otros locales, como una medida específica de prevención y protección. Para más información, deben comunicarse al 0800-888-2202 o el mail prevenjuego@iafas.gov.ar.