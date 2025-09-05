Resultados de la Quiniela de Córdoba: los números ganadores del viernes 5 de septiembre
¿Jugaste hoy? Ya salieron los números ganadores de la quiniela de Córdoba.
Este viernes, 5 de septiembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 3288 (El Papa).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 5 de septiembre
|1°
|3288
|11°
|6743
|2°
|1459
|12°
|9597
|3°
|1758
|13°
|2030
|4°
|7742
|14°
|2448
|5°
|6481
|15°
|6098
|6°
|2370
|16°
|3395
|7°
|5273
|17°
|5659
|8°
|2935
|18°
|1068
|9°
|3506
|19°
|5108
|10°
|6702
|20°
|3363
¿Cómo se juega a la quiniela?
La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.
Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).
Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.
