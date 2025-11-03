En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Este lunes, 3 de noviembre de 2025, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 4948 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 3 de noviembre

1° 4948 11° 4193 2° 7177 12° 6875 3° 7556 13° 3971 4° 6669 14° 2750 5° 5072 15° 7062 6° 2996 16° 2719 7° 1012 17° 5697 8° 9324 18° 9344 9° 0870 19° 3803 10° 4555 20° 3586

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, las personas deben elegir de uno a cuatro números y elegir en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.