Este lunes, 22 de junio de 2026, la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas de Montevideo anunció las cifras ganadoras del último sorteo de la Nocturna. A la cabeza salió el 0830 (Santa Rosa).

Resultados de la quiniela de Montevideo del lunes 22 de junio

1° 0830 11° 3266 2° 5625 12° 7343 3° 6512 13° 6257 4° 4513 14° 9419 5° 0972 15° 3096 6° 8901 16° 0221 7° 6013 17° 0610 8° 0015 18° 4811 9° 0487 19° 9245 10° 0737 20° 0118

¿Qué significa soñar con Santa Rosa?

Soñar con Santa Rosa suele reflejar fe, protección y búsqueda de consuelo espiritual. También puede señalar necesidad de guía, fortaleza interior y esperanza ante dificultades.

Si aparece serena o luminosa, augura paz y apoyo en decisiones importantes. Si se muestra distante o triste, invita a revisar promesas, actos de caridad y cuidado emocional.

Señales para detectar una posible adicción al juego

La transición del entretenimiento a la dependencia suele ser imperceptible. Sin embargo, existen ciertos comportamientos que pueden alertar sobre un problema.

Algunas de las señales para detectar la adición al juego son la obsesión por apostar, aumento del dinero apostado, intentos fallidos de dejar de jugar o el uso del juego como escape son algunos de los principales indicadores a tener en cuenta.