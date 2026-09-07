En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1386 (El Humo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre

1° 1386 11° 3138 2° 3504 12° 3300 3° 6732 13° 0079 4° 9498 14° 3773 5° 7942 15° 1809 6° 1034 16° 0816 7° 7903 17° 7225 8° 8739 18° 1408 9° 4454 19° 5732 10° 0435 20° 4897

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios difieren según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el humo?

Soñar con El Humo simboliza confusión, señales confusas y verdades veladas. Sugiere que algo nubla tu visión; conviene pausar, observar y evitar decisiones apresuradas.

También alude a transformación: el fuego deja humo y marca lo que cambia. Invita a soltar cargas, purificar emociones y ventilar lo pendiente mediante diálogo, descanso y límites sanos.