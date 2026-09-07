En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0228 (El Cerro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre

1° 0228 11° 4237 2° 6367 12° 5792 3° 4484 13° 7064 4° 4021 14° 8580 5° 4381 15° 6071 6° 0271 16° 9165 7° 9823 17° 1696 8° 2376 18° 7684 9° 2221 19° 3051 10° 1090 20° 6472

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con el cerro?

Soñar con El Cerro simboliza retos y metas elevadas. Subirlo refleja esfuerzo y superación; alcanzar la cima indica claridad, logro y nueva perspectiva. Dificultades al ascender revelan obstáculos internos o falta de energía para avanzar.

También alude a raíces, identidad y protección. Verlo de lejos señala nostalgia o distancia del origen; estar en su falda sugiere preparación; perderte en él advierte confusión, desorientación o ambición desmedida.