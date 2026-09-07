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Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.
Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza0228 (El Cerro).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre
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|0228
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|4237
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|4021
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|8580
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|9823
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|1696
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|7684
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|2221
|19°
|3051
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|6472
¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?
Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que excedan los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Los fondos acumulados por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.
¿Qué significa soñar con el cerro?
Soñar con El Cerro simboliza retos y metas elevadas. Subirlo refleja esfuerzo y superación; alcanzar la cima indica claridad, logro y nueva perspectiva. Dificultades al ascender revelan obstáculos internos o falta de energía para avanzar.
También alude a raíces, identidad y protección. Verlo de lejos señala nostalgia o distancia del origen; estar en su falda sugiere preparación; perderte en él advierte confusión, desorientación o ambición desmedida.