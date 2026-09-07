En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 7 de septiembre de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 2235 (Pajarito).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 7 de septiembre

1° 2235 11° 8748 2° 2883 12° 0099 3° 0950 13° 9167 4° 5326 14° 8821 5° 4768 15° 2310 6° 5791 16° 4291 7° 5289 17° 1304 8° 0403 18° 1695 9° 4117 19° 9930 10° 9682 20° 0997

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con pajarito?

Soñar con Pajarito suele simbolizar libertad, esperanza y noticias próximas. Un ave pequeña indica delicadeza y nuevas oportunidades que emergen; escuchar su canto sugiere inspiración y confianza para emprender cambios positivos.

Si Pajarito aparece herido o enjaulado, refleja vulnerabilidad, miedo a perder independencia o bloqueo creativo. También invita a proteger ideas nacientes y vínculos frágiles, evitando distracciones y rumores que desvíen tu rumbo.