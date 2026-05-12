Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este lunes, 11 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7390 (El Miedo). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para participar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número seleccionado. Soñar con el miedo revela ansiedades y sensación de descontrol. Refleja preocupaciones reales que se agrandan en el sueño y te invitan a ver qué te amenaza o bloquea en tu día a día. También puede ser señal de cambio: tu mente pide enfrentar lo evitado. El sueño sugiere poner límites, pedir apoyo y dar pequeños pasos para recuperar seguridad y convertir la inquietud en aprendizaje.