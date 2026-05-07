Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 6568 (Sobrinos). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con sobrinos suele reflejar vínculos familiares, protección y ternura. Indica deseo de cuidar, guiar o fortalecer la unidad del clan. También puede señalar nostalgia por la infancia o ganas de asumir un rol más cercano. Si los ves felices, augura armonía y apoyo mutuo; si están tristes o enfermos, advierte preocupaciones que requieren atención. Puede aludir a proyectos jóvenes que dependen de ti y a la necesidad de equilibrar responsabilidad y afecto.