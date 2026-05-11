Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día. Este lunes, 11 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza1553 (El Barco). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con El Barco simboliza viaje interior y cambio. Expresa deseo de avanzar y fijar rumbo. Mar en calma indica confianza y progreso; aguas agitadas revelan dudas, estrés o emociones que aún no sabes gestionar. El tipo de barco da pistas: uno grande sugiere ambición y apoyo; uno pequeño, autonomía y prudencia. Perderlo indica oportunidades que se van; dirigirlo señala control, liderazgo y capacidad para decidir.