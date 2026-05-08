Los números oficiales de la Quiniela de Córdoba ya fueron anunciados por la Lotería provincial. Este juego tradicional se mantiene entre los favoritos por su estructura sencilla y la rapidez con la que se publican los resultados en cada edición. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza2953 (El Barco). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios entregados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Barco simboliza viajes emocionales y cambios de rumbo. Indica deseo de explorar, tomar decisiones y avanzar hacia nuevas metas. Si el mar está en calma, sugiere confianza y estabilidad en el proceso. Si el barco se hunde o hay tormenta, refleja miedo a perder el control o incertidumbre ante cambios. Verlo llegar a puerto anuncia logros y cierre de ciclos; zarpar apunta a inicios, valentía y confianza en tu capacidad de adaptación.