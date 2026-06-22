En esta noticia ¿Cómo se juega a la quiniela?

Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas.

Este lunes, 22 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6590 (El Miedo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de junio

1° 6590 11° 1504 2° 0756 12° 0720 3° 0260 13° 4186 4° 6996 14° 9431 5° 6168 15° 2963 6° 6360 16° 1018 7° 0252 17° 1210 8° 8203 18° 1081 9° 0183 19° 3075 10° 6242 20° 5174

¿Cómo se juega a la quiniela?

La Quiniela de Córdoba, una de las más conocidas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día.

Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar pretende que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares).

Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número ganador.

¿Qué significa soñar con el miedo?

Soñar con el miedo revela ansiedad interna y conflictos no resueltos. Indica que tu mente procesa amenazas percibidas o cambios inciertos. Es una invitación a reconocer lo que evitas y a recuperar control emocional.

Soñar con el miedo también simboliza alerta: te pide poner límites, pedir ayuda o prepararte mejor. Afrontarlo en el sueño sugiere resiliencia; reconocerlo despierto te guía a acciones concretas y a transformar la angustia en aprendizaje.