En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este lunes, 22 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en La Previa. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 1183 (Mal Tiempo).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 22 de junio

1° 1183 11° 8460 2° 8692 12° 8745 3° 2819 13° 3379 4° 7411 14° 2965 5° 6953 15° 8745 6° 1183 16° 3153 7° 6470 17° 5929 8° 1462 18° 7734 9° 1706 19° 5862 10° 2317 20° 7238

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con mal tiempo?

Soñar con mal tiempo refleja tensiones internas e incertidumbre. Tormentas, viento o lluvia simbolizan emociones intensas, miedos y conflictos que abruman, así como obstáculos temporales que oscurecen planes o decisiones.

Si la tormenta amaina o encuentras refugio, indica resiliencia y cambio positivo. Si te empapa o te pierde, advierte estrés, falta de control o necesidad de parar y replantear. Tus emociones en el sueño guían la interpretación.