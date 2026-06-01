En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este lunes, 1 de junio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 8674 (Gente Negra).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del lunes 1 de junio

1° 8674 11° 7002 2° 0745 12° 8056 3° 3628 13° 0106 4° 8520 14° 4602 5° 5517 15° 4286 6° 9908 16° 0965 7° 2453 17° 7950 8° 3889 18° 1470 9° 1439 19° 4211 10° 6983 20° 2130

¿Qué impuestos se aplican a los premios de la quiniela?

Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una reducción del 2% sobre los premios distribuidos que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Los fondos reunidos por esta deducción son asignados al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia.

¿Qué significa soñar con gente negra?

Soñar con gente negra simboliza diversidad, identidad y fuerza interior. Puede invitarte a integrar aspectos olvidados, abrirte a nuevas perspectivas y revisar prejuicios. No habla de otras personas, sino de tus emociones y procesos.

El sentido depende del contexto y de cómo te sentías: si hubo calma, sugiere aceptación; si hubo tensión, invita a explorar miedos aprendidos. Interprétalo desde tu historia personal, con respeto y autoconocimiento.