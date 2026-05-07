La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este jueves, 7 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera: a la cabeza 2485 (Linterna). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo diversas veces al día. Para participar, los interesados deben elegir de uno a cuatro números y optar en qué lugar quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco rondas, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la ubicación en la que salga el número escogido. Soñar con una linterna simboliza claridad, guía y búsqueda de respuestas. Indica una etapa de introspección en la que iluminas dudas y temores ocultos para comprenderte mejor y tomar decisiones más conscientes. Si la luz brilla con fuerza, hay confianza y avances; si es tenue o se apaga, advierte confusión, cansancio o necesidad de apoyo. El sueño te invita a enfocarte en lo esencial y a dar pasos con prudencia.