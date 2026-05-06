Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza9583 (Mal Tiempo). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con Mal Tiempo suele reflejar tensiones internas, miedos o incertidumbre. Tormentas, lluvia o viento simbolizan emociones intensas y la sensación de pérdida de control ante cambios que te preocupan. También puede indicar necesidad de resguardo y reflexión: quizá debas pausar, revisar límites y planear mejor. Si el Mal Tiempo cesa en el sueño, augura claridad, resolución y una etapa de calma tras la adversidad.