La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este miércoles, 6 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3431 (La Luz). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con la luz simboliza claridad, esperanza y guía. Indica comprensión de una situación, fin de confusión y apertura a nuevas posibilidades. Señala que encuentras respuestas y que un camino se ilumina ante ti. Si la luz es cálida e intensa, sugiere protección y bienestar; si es débil o intermitente, advierte dudas o miedos. También invita a confiar en tu intuición y a tomar decisiones más conscientes.