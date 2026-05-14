Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza5675 (El Payaso). Un dato a tener en cuenta es que desde el 14 de agosto de 2008 se aplica una deducción fiscal del 2% sobre los premios abonados que sobrepasen los $10, según lo fijado por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Los fondos obtenidos por esta deducción son dirigidos al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda apoyo alimentario a estudiantes en situación de vulnerabilidad en toda la provincia. Soñar con El Payaso refleja la tensión entre risa y temor. Indica ganas de quitarle peso a un problema, de ocultar emociones tras una máscara o de recuperar la espontaneidad, el juego y el humor en tu vida. Si El Payaso es amable, anuncia alivio y ligereza; si es siniestro, alerta sobre burlas, engaños o inseguridades internas. El sueño te invita a distinguir lo auténtico de la fachada en tus vínculos y en ti.