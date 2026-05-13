La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Primera. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza6050 (El Pan). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para competir, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y optar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con el pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Sugiere que tus necesidades básicas se cubren o que llega prosperidad. También resalta el valor del esfuerzo diario y la gratitud por lo sencillo. Si el pan está duro, mohoso o se rompe, puede reflejar carencias, ansiedad económica o conflictos familiares. Compartir pan en el sueño habla de unión, generosidad y necesidad de nutrir vínculos y proyectos.