Tal como sucede todos los días, la Quiniela de Córdoba difundió los números oficiales de sus sorteos. Con varias ediciones a lo largo de la jornada, este tradicional juego de azar mantiene el interés de quienes esperan conocer los resultados para comprobar sus apuestas. Este miércoles, 13 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 3351 (Serrucho). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa múltiples veces al día. Para participar, los ciudadanos deben elegir de uno a cuatro números y determinar en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios alternan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con un serrucho indica cambios: cortar lo viejo para dar espacio a lo nuevo. Sugiere esfuerzo, paciencia y dividir metas en pasos pequeños, con decisiones precisas para avanzar sin dañar lo valioso. En el trabajo, el serrucho alude a competencia o a 'hacer serrucho': alguien te resta apoyo o tú evalúas reemplazar a otro. Advierte de envidias, chismes y tensiones; invita a cuidar tu posición y actuar con ética.