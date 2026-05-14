Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos. Este jueves, 14 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de La Previa: a la cabeza 9057 (El Jorobado). La Quiniela de Córdoba, una de las más famosas en el país, es un juego de azar basado en el sorteo de cifras de dos cifras (del 00 al 99) que se se efectúa diversas veces al día. Para competir, los ciudadanos tienen que elegir de uno a cuatro números y elegir en qué ubicación quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se llevan a cabo en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios oscilan según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número ganador. Soñar con El Jorobado refleja cargas emocionales y temor al juicio. Representa rasgos que ocultas por vergüenza. El sueño te invita a aceptar tus imperfecciones y a reconocer tu valía más allá de la apariencia. Si en el sueño el Jorobado te ayuda, anuncia resiliencia y compasión; superarás prejuicios. Si te asusta, señala inseguridad o culpa acumulada. Es una llamada a sanar la autoestima y a cuidar tu postura física y emocional.