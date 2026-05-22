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Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.
Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1596 (Marido).
Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo
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¿Qué impuestos se aplican a los premios?
Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.
Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.
¿Qué significa soñar con marido?
Soñar con el marido suele reflejar la relación de pareja: necesidades afectivas, compromiso y confianza. Puede señalar deseos de cercanía, seguridad y apoyo, o la búsqueda de estabilidad emocional en la vida cotidiana.
Si el sueño muestra discusiones, distancia o infidelidad, puede revelar miedos, heridas pendientes o necesidad de comunicar límites. También puede simbolizar tu vínculo con la figura de compromiso y tu equilibrio entre dependencia y autonomía.