En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1596 (Marido).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo

1° 1596 11° 7442 2° 0394 12° 3871 3° 7569 13° 1373 4° 1738 14° 0538 5° 3201 15° 8293 6° 0953 16° 7910 7° 0527 17° 8299 8° 1839 18° 8597 9° 6583 19° 0875 10° 6366 20° 2744

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar la relación de pareja: necesidades afectivas, compromiso y confianza. Puede señalar deseos de cercanía, seguridad y apoyo, o la búsqueda de estabilidad emocional en la vida cotidiana.

Si el sueño muestra discusiones, distancia o infidelidad, puede revelar miedos, heridas pendientes o necesidad de comunicar límites. También puede simbolizar tu vínculo con la figura de compromiso y tu equilibrio entre dependencia y autonomía.