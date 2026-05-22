En esta noticia

Los resultados verificados de la Quiniela de Córdoba ya están disponibles y confirman cuáles fueron los números afortunados de la jornada. Este juego, administrado por la Lotería provincial, continúa siendo uno de los más consultados por su dinamismo y premios fijos.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1596 (Marido).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo

 1596 11° 7442 
 2°0394 12° 3871 
 3°7569 13° 1373 
 4°1738 14° 0538 
 5°3201 15° 8293 
 6°0953  16° 7910 
 7°0527 17° 8299 
 8°1839 18° 8597 
 9°6583 19° 0875 
 10°6366 20° 2744 

Te puede interesar

Perfecto para jardines chicos: el árbol colorido que no levanta raíces y requiere poco mantenimiento

Te puede interesar

Cambia el equipaje de mano: reducen las medidas para las valijas y no podrán superar este tamaño

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con marido?

Soñar con el marido suele reflejar la relación de pareja: necesidades afectivas, compromiso y confianza. Puede señalar deseos de cercanía, seguridad y apoyo, o la búsqueda de estabilidad emocional en la vida cotidiana.

Si el sueño muestra discusiones, distancia o infidelidad, puede revelar miedos, heridas pendientes o necesidad de comunicar límites. También puede simbolizar tu vínculo con la figura de compromiso y tu equilibrio entre dependencia y autonomía.

Te puede interesar

Rociar vinagre en la entrada de la casa: para qué sirve y por qué lo recomiendan