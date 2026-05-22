En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Los sorteos diarios de la Quiniela de Córdoba volvieron a atraer la atención de miles de jugadores que buscan conocer los resultados oficiales. La Lotería provincial ya confirmó los números ganadores, distribuidos en sus distintas ediciones del día.

Este jueves, 21 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Vespertina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8040 (El Cura).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del jueves 21 de mayo

1° 8040 11° 7659 2° 5508 12° 3990 3° 8505 13° 0526 4° 0051 14° 0924 5° 2385 15° 5220 6° 7200 16° 7903 7° 2154 17° 0371 8° 2994 18° 2592 9° 5947 19° 9257 10° 9577 20° 8412

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el cura?

Soñar con un cura puede reflejar necesidad de guía espiritual y consuelo. Indica búsqueda de perdón, reconciliación con tus valores y deseo de claridad ética ante dilemas o culpas que te inquietan.

Si el cura aparece severo, podría advertir autocensura o miedo al juicio social; si es amable, anuncia apoyo, consejos y cierre de ciclos. También puede señalar compromiso, promesas o la necesidad de reconciliar lo espiritual con lo cotidiano.