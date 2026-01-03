En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Este viernes, 2 de enero de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 8548 (Muerto que habla).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del viernes 2 de enero

1° 8548 11° 9060 2° 1261 12° 0847 3° 6917 13° 9941 4° 9742 14° 9833 5° 5450 15° 2765 6° 1077 16° 0120 7° 8498 17° 0463 8° 7237 18° 2603 9° 8590 19° 7414 10° 6752 20° 1225

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una reducción del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con muerto que habla?

Soñar con un muerto que habla puede simbolizar la necesidad de resolver asuntos pendientes o emociones reprimidas. Este tipo de sueño a menudo refleja la conexión con el pasado y la búsqueda de respuestas sobre situaciones no resueltas en la vida del soñador.

Además, puede representar un mensaje del subconsciente, sugiriendo que hay lecciones importantes que aprender. La figura del muerto puede ser una guía que invita a la reflexión y a la sanación emocional, ayudando a enfrentar miedos o traumas que aún afectan al soñador.