En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Lotería de Córdoba actualizó los números ganadores de la Quiniela y ya se pueden consultar todas las posiciones del sorteo. Debido a su formato ágil y simple, este juego se mantiene como uno de los más elegidos por los apostadores de la región.

Este miércoles, 22 de julio de 2026, la agencia de loterías compartió las cifras ganadoras de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna: a la cabeza 1106 (Perro).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del miércoles 22 de julio

1° 1106 11° 9665 2° 4558 12° 8891 3° 7664 13° 5265 4° 7170 14° 9929 5° 7642 15° 7923 6° 2692 16° 1826 7° 0360 17° 4838 8° 4914 18° 5180 9° 2281 19° 1139 10° 1960 20° 6842

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con perro?

Soñar con Perro suele simbolizar lealtad, protección y amistades fieles. Indica necesidad de compañía o de confiar en tu intuición. Un perro amable sugiere vínculos fuertes y apoyo; su presencia trae seguridad y guía en decisiones.

Si el Perro ladra, ataca o muerde, puede reflejar conflictos, traiciones o límites vulnerados. También advierte de miedos, culpa o impulsividad. Un perro perdido indica desconexión con tus valores o amistades.