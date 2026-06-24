En esta noticia ¿Qué impuestos se aplican a los premios?

La Quiniela de Córdoba volvió a publicar sus resultados oficiales en cada uno de los sorteos del día. Como ocurre habitualmente, la lotería de la provincia informa los números ganadores en sus distintas ediciones, un dato muy buscado por miles de jugadores que siguen de cerca cada extracción.

Este martes, 23 de junio de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados del sorteo de la quiniela de Córdoba en la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza 7750 (El Pan).

Resultado de la Quiniela de Córdoba del martes 23 de junio

1° 7750 11° 8920 2° 3630 12° 3038 3° 9677 13° 0634 4° 1923 14° 4411 5° 5365 15° 5571 6° 8313 16° 3100 7° 0310 17° 9840 8° 8054 18° 5261 9° 1095 19° 2087 10° 5385 20° 1138

¿Qué impuestos se aplican a los premios?

Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que excedan los $10 tienen que pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario.

Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad.

¿Qué significa soñar con el pan?

Soñar con pan simboliza sustento, abundancia y seguridad. Indica que tus esfuerzos darán frutos y se acerca estabilidad. También alude a nutrir cuerpo y alma y a valorar lo simple de la vida cotidiana.

Si el pan aparece duro, quemado o escaso, refleja carencias y ansiedad material. En cambio, compartir pan sugiere solidaridad, vínculos sanos y apertura a la ayuda, así como prosperidad nacida del trabajo y la cooperación.