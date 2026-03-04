Este martes, 3 de marzo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Matutina. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza3469 (Vicios). Desde el 14 de agosto de 2008, los premiados de premios que sobrepasen los $10 deberán pagar una rebaja del 2%, de acuerdo con lo dispuesto por la Ley Provincial Nº 9505 y su Decreto Reglamentario. Ese porcentaje es destinado al Programa de Asistencia Integral Córdoba (PAICOR), que brinda asistencia alimentaria a estudiantes de escuelas públicas en situación de vulnerabilidad. Soñar con vicios puede reflejar una lucha interna con comportamientos autodestructivos o hábitos negativos. Estos sueños a menudo indican que el soñador está consciente de sus debilidades y busca una forma de superarlas, enfrentando sus miedos y deseos reprimidos. Además, los vicios en los sueños pueden simbolizar la necesidad de liberarse de ataduras emocionales o situaciones tóxicas. Este tipo de sueño invita a la reflexión sobre las elecciones de vida y la importancia de buscar un equilibrio saludable en las relaciones y actividades diarias.