La Quiniela de Córdoba, uno de los juegos más clásicos de la provincia, publicó los resultados oficiales correspondientes a sus sorteos del día. Con premios fijos y un sistema transparente de extracción, continúa generando gran interés entre el público. Este viernes, 15 de mayo de 2026, la agencia de loterías publicó los resultados de la quiniela de Córdoba en el sorteo de la Nocturna. Estos son los números ganadores a la cabeza y a los premios: a la cabeza7134 (La Cabeza). La Quiniela de Córdoba, una de las más reconocidas en la República Argentina, es un juego de azar basado en el sorteo de dígitos de dos cifras (del 00 al 99) que se se lleva a cabo múltiples veces al día. Para apostar, los apostadores tienen que elegir de uno a cuatro números y determinar en qué orden quiere que salgan ("a la cabeza", entre los primeros cinco, diez o veinte lugares). Los sorteos se realizan en cinco sesiones, la Previa, Primera, Matutina, Vespertina y Nocturna y los premios cambian según el tipo de apuesta y la lugar en la que salga el número escogido. Soñar con La Cabeza alude a tu mente, identidad y forma de pensar. Indica necesidad de claridad y decisiones por tomar. Cabeza despejada sugiere enfoque; confusa, dudas. Si La Cabeza duele, pesa o está herida, puede reflejar estrés, exceso de responsabilidades o conflictos. Perderla o no controlarla apunta a miedo a equivocarte o a sentir que pierdes dirección.